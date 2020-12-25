В дни празднования Нового года сыктывкарская Госавтоинспекция проведет профилактические рейды в рамках мероприятия «Нетрезвый водитель». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Сыктывкарские автоинспекторы в январе 2021 года проведут профилактические рейды, направленные на предупреждение аварийности с участием пьяных водителей. Дополнительные автоэкипажи ГИБДД будут патрулировать на улицах города и обращать особое внимание на грубые нарушения ПДД РФ. Операция «Нетрезвый водитель» пройдет в два этапа – со 2 по 6 января и с 18 по 20 января 2021 года.В рамках профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель» организованные группы нарядов дорожно-патрульной службы 2 и 18 января организуют массовые проверки водителей. В период проведения профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель» планируется задействование дополнительных экипажей ДПС. Стражи порядка будут останавливать проезжающие авто и оценивать состояние каждого водителя. При отсутствии признаков опьянения, запаха алкоголя, поведения, не соответствующего обстановке и нарушений ПДД РФ, водители незамедлительно продолжат движение.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:На трассе под Сыктывкаром пьяный водитель отправил в больницу пассажирку (подробнее)