Авария произошла вечером в пятницу, 25 декабря во дворе одного из домов города Микунь.В 18:30 машина выезжала из двора дома №2/1 по ул. Первомайской. Навстречу ей шел мальчик 2011года рождения. Водитель не заметил его и сбил. Но самое главное, он решил «не заметить» и то, что натворил. Он просто сбежал с места ДТП.А ребенок поднялся и пошел домой. Только там обнаружилось, что у него ушиб левой стопы, пришлось обратиться за медпомощью.Девятилетний ребенок не запомнил машину. Ведется розыск водителя, сообщает ГИБДД по Коми.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВездеход провалился в полынью на реке ПечораЧто известно о пострадавших (подробности)