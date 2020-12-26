В Усинске спасли Снегурочку в новогоднем городке на главной площади. Об этом с гордостью за мастеров рассказал мэр Николай Такаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».Вандалы изуродовали ледяную скульптуру, едва она появилась. Видимо, они решили сделать из нее Венеру Милосскую, потому что отбили е руки. Тогда мэр посетовал, что восстановить покалеченную Снегурочку вряд ли удастся по техническим причинам.Однако мастера решили, что фигуру надо восстановить. Они работали, несмотря на суровые морозы. И смогли восстановить скульптуру.«В сорокаградусный мороз вновь сделать из Снегурочки красавицу могут только настоящие профессионалы! Друзья! Цените чужой труд!», – написал Николай Такаев.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Я хочу… волшебство!»: о чём мечтали под Новый год известные жители Коми в детствеВоздушные шарики, Наполеон, фигурные коньки и «не надо идти в школу» — «Комсомолка» рассказывает о самых заветных желаниях