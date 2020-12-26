Наезд на пешехода произошел вечером в субботу, 25 декабря, в Ухте почти в центе города.В 19:48 водитель LADA Priora 1986 года рождения двигался по ул. Интернациональной со стороны проспекта Ленина в направлении ул. Советской. Напротив дома №50 он сбил мужчину, который переходил дорогу вне пешеходного перехода.В результате ДТП пешеход 1958 года рождения получил закрытый перелом правой ключицы. Кроме травмы, мужчина получил еще и наказание: за переход дороги в неположенном месте в отношении пострадавшего вынесено определение по ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ.Водитель LADA Priora к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался пять раз, а стаж вождения составляет 16 лет, сообщает ГИБДД по Коми.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Микуни водитель сбил ребенка и скрылся с места ДТП (подробности)