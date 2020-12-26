Погода в Коми балуется. В эти выходные началось потепление, правда, не везде, но на большей части. В последнюю рабочую неделю вновь грядут морозы, уже повсеместно.Их пик придётся на вторник-среду, 29-30 декабря, когда похолодает до -25...-32С, в восточных районах до -35...-40С.Но в новогоднюю ночь, по предварительным расчётам, с выходом очередного циклона, наметится тенденция на ослабление морозов. В течение первого дня Нового года потеплеет до -17...-22С, на юго-западе — до -9...-14С, но в сопровождении снегопадов, сообщает Коми ЦГМС.Самое то, чтобы выйти на улицу и встретить Новый год не за столом, а с большим удовольствием на свежем воздухе.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСиноптики рассказали, какая зима будет в Коми (подробности)