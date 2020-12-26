После освидетельствования специалистами ГИМС открылись переправы:- через реку Б. Аранец на территории Печорского района сообщением: д. Конецбор - д. Аранец;- через реку Печора на территории Печорского района сообщением: г. Печора - п. Озерный;- через реку Нерица на территории Усть-Цилемского района сообщением: с. Усть-Цильма - с. Нерица;- через реку р. Печора на территории Сосногорского района сообщением: п. Нижний Одесс - п. Нефтепечорск;- две переправы через реку Пижма на территории Усть-Цилемского района сообщением: д. Боровская - д. Загривочная, д. Загривочная - д. Замежная;Грузоподъёмность всех шести переправ – до 5 тонн.На сегодня на территории республики действуют 26 переправ: 21 автомобильная и пять пешеходных. Инспекторы Центра ГИМС напоминают: за пределами официально оборудованной ледовой переправы никто не может гарантировать безопасную толщину льда, отсутствие промоин, трещин, наледей, припорошенных снегом, поэтому необходимо пользоваться только официально оборудованными ледовыми переправами и выполнять требования всех информационных знаков. Это залог вашей безопасности!ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВездеход провалился в полынью на реке ПечораЧто известно о пострадавших