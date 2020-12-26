Сегодня, 26 декабря, на трассе в Коми легковушка врезалась в большегруз. Два ребенка чудом в ней выжили.Авария произошла около 11.50. За рулем \\"Опель Астра\\" была девушка 1987 года рождения. Она двигалась по автодороге \\"подъезд к промышленному узлу \\"Эжвинский\\" со стороны Ухтинского шоссе в направлении автодороги \\"обход Сыктывкара\\".На 2 км автодороги водитель не учла погодные условия. Он врезалась в идущую впереди машину. Это был DAF FT XF в составе автопоезда с прицепом.В салоне \\"Опеля\\" были двое детей. Девочка 2009 года рождения получила травмы головы и контузию левого глаза. У второй девочки 2012 года рождения - травмы головы и ушиб мягких тканей лба. Обе госпитализированы РДКБ, сообщает УГИБДД МВД по Коми.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНа его глазах на пляже в Сыктывкаре дважды за один день тонулиСначала отец с сыном и потом двое детей (подробности, которые рассказал сам герой)