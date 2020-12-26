В главном управлении МЧС России по Коми состоялась торжественная церемония освящения иконы Божьей Матери «Неопалимая Купина»Православная икона Богородицы с Сыном «Неопалимая Купина» является признанной покровительницей пожарных и людей от огненной стихии. Икона особенно почитаема воинством МЧС России как защитница от бед, связанных с огнем.В торжественной обстановке освятил икону Архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим. Он пожелал, чтобы освященная им икона стала защитницей всем пожарным и спасателям, обороняющим жителей Коми края от бед и стихий.После обряда освящения икона \\"Неопалимая купина\\" становится признанным Русской православной церковью священным символом веры.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Я хочу… волшебство!»: о чём мечтали под Новый год известные жители Коми в детствеВоздушные шарики, Наполеон, фигурные коньки и «не надо идти в школу» — «Комсомолка» рассказывает о самых заветных желаниях