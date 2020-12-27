27 декабря на территории Коми будет облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный снег. Местами гололедно-изморозевые отложения. Ветер ЮВ, В 7-12 м/с, в отдельных районах порывами до 18 м/с. Температура ночью и днем -20...-25, в отдельных южных районах -9...-14, ночью на северо-востоке -25...-30°С.В Сыктывкаре будет облачно с прояснениями. Небольшой, ночью умеренный снег. Ветер ЮВ 6-11 м/с. Температура ночью и днем -10...-12°С.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСиноптики рассказали, какая погода будет в Коми на Новый год (подробности)