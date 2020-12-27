Авария произошла в субботу, 26 декабря, в центре Сыктывкара. Ее спровоцировал перебегавший через трехполосную дорогу пенсионер.В 18.00 водитель 1999 года рождения за рулем Nissan X-Trail двигался по Октябрьскому проспекту. Возле дома №370 водитель увидел пенсионера (как позже выяснилось, мужчине 73 года). Несмотря на возраст, пожилой пешеход бодро двигался через дорогу с трехполосным движением в неположенном месте.Чтобы не сбить человека, водитель выехал на встречку, где столкнулся с Chevrolet Lanos. В результате ДТП он сам и пострадал. Мужчина получил ушибы, госпитализация не потребовалась.В отношении пешехода составлен административный материал, сообщает ГИБДД по Коми.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЧудом спаслись двое детей в аварии на трассе в Коми (подробности)