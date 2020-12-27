В Койгородском районе сразу шесть депутатов совета заявили о сложении своих полномочий. Толчком к этому решению послужили выборы главы района, которые состоялись 23 декабря. А дальше завертелось: одни говорят, что причина в недовольстве кандидатурой избранницы, другие – в подозрениях на коррупцию.Напомним, 23 декабря на Совете Койгородского района 8 из присутствующих 12 депутатов проголосовали за Ларису Ушакову, остальные – за Светлану Кустикову, начальницу территориального отдела загса. Еще трое на заседании отсутствовали. Впрочем, как видно из расклада, их голоса ничего бы не изменили. https://www.kp.ru/online/news/4129420/Такой расклад голосов не устроил некоторых депутатов, и они написали заявления о сложении своих полномочий. Другие депутаты также заявили о прекращении своей депутатской деятельности, их причина ухода связана как с выбором нового руководителя, так и с тем, что в их представленных декларациях о доходах выявлены ошибки. Поэтому до инициирования проверки по этому факту депутаты и решили написать заявление.Лариса Ушакова пояснила КИ, что председатель райсовета Антонида Главинская (ее полномочия действовали до конца конкурсных процедур - прим. ред.) получила письмо от управления по противодействию коррупции администрации главы РК о том, что у трех депутатов неправильно оформлена декларация о доходах, и будет проведена соответствующая проверка.Если это действительно ошибка, то депутатам ничего не грозит, им просто вынесут предупреждение. Если это сделано намерено, то тогда встанет вопрос о прекращении их полномочий в связи с утратой доверия. В связи с чем двое из этих депутатов написали заявление о сложении своих полномочий.Другие четверо депутатов, не согласившиеся с итогами голосования, также подали заявления об уходе. Один из них указал причину \\"по семейным обстоятельствам\\", остальные трое выразили несогласие с работой районной администрации, указав также на то, что муниципальные служащие нарушают этику.Вопрос о досрочном сложении полномочий депутатов будет вынесен на февральское заседание сессии, сообщает \\"Комиинформ\\".ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСамоубийственная драка чиновникаМесто транспортного прокурора в Сыктывкаре вновь свободно (подробности)