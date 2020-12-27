По прогнозу ЦГМС по Коми, в субботу, 27 декабря, уже в ближайшее время с сохранением до 9 часов 28 декабря в Воркуте и окрестностях ожидается сильный ветер и метель.Юго-восточный ветер будет 12-17 м/с, порывы достигнут 22-27 м/с. Такой силы ветер может легко повлиять не только на пешеходов, но и на технику, а особенно – на расположенные на высоте конструкции.Главное управление МЧС по Коми просит по возможности оставаться дома. Особенно не желательны длительные поездки, походы в лесные массивы. Рекомендуется ограничить время нахождения на улице, убрать транспортные средства из-под крыш домов, деревьев и рекламных щитов. Возможно нарушение энергоснабжения.При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону \\"01\\". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер \\"101\\" или \\"112\\".ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСиноптики рассказали, какая погода будет в Коми на Новый год (подробности)