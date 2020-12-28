Увеличение МРОТ и прожиточного минимума, расширение сельской ипотеки, упрощение получения госуслуг и улучшение в работе ЗАГСов, а также другие нововведения первого месяца 2021 года — в материале, опубликованном на сайте Госдумы РФ.Индексация и увеличение социальных выплатС 1 января вырастут МРОТ (в 2021 году он составит 42% медианной зарплаты, или 12 792 рубля) и прожиточный минимум (на душу населения в целом по России он составит 44,2% медианного дохода, или 11 653 рубля).Страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,3%.Маткапитал на первого ребенка составит 483 881,83 руб., если рождается второй — еще 155 550 рублей. Маткапитал на второго ребенка, если за первого еще не получали, составит 639 431,83 руб.НДФЛ 15% на доходы свыше 5 млн рублейПовышенная ставка НДФЛ (15%) устанавливается на доходы свыше 5 млн руб. в год.Как пояснял Председатель ГД Вячеслав Володин, если человек продал квартиру или машину, получил крупную выплату по страховке, его доход может превысить порог в 5 млн руб., однако это будет разовое превышение и облагать его повышенным налогом неправильно. Поэтому в данном случае будет сохранена ставка в 13%.Удаленная работаВступают в силу поправки в ТК, определяющие нормы дистанционной работы. Предложенные гарантии должны максимально защитить трудовые права работников и будут способствовать сохранению занятости, отметил Вячеслав Володин.Электронные трудовые книжкиС 1 января работникам, трудоустраивающимся впервые, будут оформляться только электронные трудовые книжки. Для тех, у кого уже есть трудовая, переход на электронную версию будет возможностью, а не обязанностью. Работник, подавший заявление о продолжении ведения трудовой книжки в бумажном формате, имеет право в дальнейшем подать работодателю письменное заявление о предоставлении сведений о трудовой деятельности в электронном виде.Работодатель будет формировать в электронном виде основную информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника и предоставлять ее для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда РФ.Расширение сельской ипотекиСельской ипотекой теперь вправе воспользоваться граждане, планирующие строительство на земельном участке, находящемся в аренде.Напомним, сельская ипотека — это кредит под льготную ставку от 0,1 до 3% годовых на покупку земельного участка и строительство на нем жилья. Действие ипотеки распространяется на землю или жилье в сельской местности и в городах с населением не более 30 тысяч человек.«Умные» счетчикиМногоквартирные дома, вводимые в эксплуатацию после строительства, должны быть с 1 января оснащены «умными» приборами учета электрической энергии.Участие граждан в развитии муниципалитетовИнициативные проекты позволят обеспечить непосредственное участие граждан, достигших 16 лет, в решении местных проблем путем определения приоритетных направлений расходования средств и контроля.Инициативные проекты будут реализовываться не только за счет поддержки из бюджетов, но и посредством внесения добровольных платежей и имущественных взносов граждан, индивидуальных предпринимателей и организаций.Уточнение набора соцуслугОбеспечение необходимыми лекарствами для медприменения должно быть в объеме не меньшем, чем это предусмотрено перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.Упрощение получения госуслугОрганам, предоставляющим госуслуги, запрещается требовать от заявителя документы, подтверждающие его заработок, а также решения, заключения и разрешения, выдаваемые органами опеки и попечительства.Свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния нужно будет предоставлять только в случае их выдачи в другом государстве.Схожее правило предусмотрено в отношении документов об образовании и прохождении обучения, ученых степенях и званиях.Улучшение работы ЗАГСовВ случае утраты, порчи и т. д. ряда документов о регистрации акта гражданского состояния (в том числе свидетельства о рождении) органы ЗАГС смогут выдавать их заново по месту жительства или пребывания заявителя, используя сведения из Единого государственного реестра ЗАГС.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНовые запреты для курильщиков в Коми с 1 января 2021 года (подробности)