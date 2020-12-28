В Сыктывдинском районе из снежных заносов вытащили две бригады скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе Сыктывкарского ПСО - филиала СЗРПСО МЧС России.Спасатели выезжали для оказания помощи двум бригадам скорой помощи в сложных метеоусловиях. Застрявшие в снегу автомобили отбуксировали в н.п.Новоипатово Сыктывдинского района, а также сопроводили в обратном направлении до Мандача.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Сыктывкаре спасатели перевезли через реку двух заблудившихся мужчинЧП произошло в ночь на понедельник, 23 ноября (подробнее)