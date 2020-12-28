Двойное ДТП с пострадавшими произошло в Сыктывкаре 27 декабря.В 20:10 43-летняя женщина за рулем Datsun on-DO двигалась по улице Орджоникидзе со стороны Индустриальной в направлении Юхнина.На регулируемом перекрестке с Октябрьским проспектом, выполняя левый поворот на разрешающий сигнал светофора, водитель не уступила дорогу и столкнулась с Volkswagen Touareg. После этого в Datsun врезался автомобиль Audi 80, который двигался сзади в попутном направлении.В результате ДТП водитель Datsun получила ушибы грудной клетки, голени и лица. Не госпитализирована.Водитель Datsun on-DO к ответственности за нарушения правил дорожного движения привлекалась шесть раз, из них один раз - в течение года. Стаж управления авто с 2000 года, сообщает УГИБДД МВД по Коми.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПод Сыктывкаром из снежных заносов вытащили две бригады скорой (подробности)