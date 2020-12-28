Жителя Княжпогостского района признали виновным в нападении с ножом на своего знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.Мужчина отдыхал в компании своих знакомых в квартире одного из них. Компания весело проводила время за спиртным, однако между двумя мужчинами возник конфликт, и для выяснения отношений «по-мужски» они решили переместиться в соседнюю комнату.После обмена немногочисленными ударами один из конфликтующих вышел на кухню и вернулся с перочинным ножом. Как пояснил злоумышленник, с помощью демонстрации ножа он, более слабого телосложения, планировал выровнять баланс сил во время драки. Ножом он нанес три удара сопернику в область поясницы, причинив ему ранения, опасные для жизни и здоровья. Пострадавший с кровотечением выбежал на улицу, где незнакомый прохожий вызвал для него скорую помощь.Нападавший ранее почти 20 лет отбывал наказание за убийство беременной женщины и разбойное нападение. В связи с этим в его действиях усмотрели опасный рецидив. Суд приговорил мужчину к четырем годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Коми 36-летний мужчина набросился с ножом на подростка (подробнее)