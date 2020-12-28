Портал ТурСтат представил рейтинг городов России с самыми высокими живыми новогодними ёлками в этом году. Главная ёлка Коми занимает почетное четвертое место.Думаете, самая высокая в Москве? Не угадали. В этом рейтинге всех обошла Уфа — 30 метров. Ели на Соборной площади Кремля в Москве и на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге — по 25 метров. А в Сыктывкаре высота новогодней красавицы — 23 метра.и на площади Ленина в Уфе установили самые большие ели на Новый 2021 год.В первую десятку городов также вошли Углич (Ярославская область, 21 м), Данков (Липецкая область, 20 м), Владимир (18 м), Брянск (13,5 м), Череповец (13 м) и Пенза (12 м).Отметим, что в большинстве российских городов в этом году были установлены искусственные елки, среди которых самая высокая в Красноярске высотой 55 метров как и в прошлом году.Напомним, в этом году Стефановская площадь украшена с учетом предстоящих в 2021 году столетия Республики Коми и Чемпионата мира по хоккею с мячом.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Я хочу… волшебство!»: о чём мечтали под Новый год известные жители Коми в детствеВоздушные шарики, Наполеон, фигурные коньки и «не надо идти в школу» — «Комсомолка» рассказывает о самых заветных желаниях