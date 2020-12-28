По сравнению с 2019 годом стоимость продуктов для новогоднего торжества в расчете на семью из четырех взрослых и одного ребенка в Коми повысилась на 6,4%. Об этом сообщает Комистат.Стоимость набора продуктов составила 7403 рубля, и это на 6,4 % дороже, чем в 2019 году. Из традиционно присутствующих на новогоднем столе продуктов значительно подорожали картофель (+21,5 %), яблоки (+19,4 %), апельсины (+17,5 %), черный чай (+15,3 %), соленая и копченая деликатесная рыба (+13,1 %), хлеб (+13,1 %), сыры (+11,7 %), икра лососевых рыб (+11,0 %), овощные консервы (+10,7 %).Шампанское к новогоднему столу можно купить за 296 рублей, что на 13,3 % больше, чем годом ранее. Любителям крепких спиртных напитков за водку придется заплатить 309 рублей, или на 3,2 % больше, а вот отечественный коньяк обойдется на 4,8 % дешевле - 631 рубль.Продукты для приготовления 2 килограммов самого популярного новогоднего салата «Оливье» будут стоить 395 рублей. Это на 8,5 % дороже, чем год назад. Еще одно традиционное блюдо новогоднего стола - «Сельдь под шубой». Этот салат в 2 раза дешевле «Оливье»; набор продуктов составит 195 рублей (+7,0 % к цене предыдущего года).Регистрация потребительских цен на товары и услуги осуществляется в 3 городах Республики Коми: Сыктывкаре, Воркуте, Ухте. Цены указаны по состоянию на ноябрь 2020 г. и в сравнении с ноябрем 2019 года.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Коми хотят заморозить на три месяца цены на продуктыВсе из-за стремительного подорожания еды в магазинах (подробнее)