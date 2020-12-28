Застолье по поводу рождения внука закончилось для 37-летней жительницы поселка Жешарт в местах лишения свободы. А ведь все было сделано из благих побуждений — на этом настаивала подсудимая до последнего.В один из апрельских вечеров 2019 года женщина, находясь у себя дома, отмечала рождение внука в компании мужа и двух гостей. В ходе застолья между гостями произошел конфликт, переросший в драку на лестничной площадке. Недолго думая, хозяйка квартиры решила заступиться за одну гостью, для чего взяла в руки нож и ударила ничего не подозревающую другую собутыльницу в спину.Вину в содеянном женщина не признала. Но суд признал и назначил наказание в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.Приговор не вступил в законную силу, сообщает прокуратура Коми.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЖителя Коми посадили за то, что он напал с ножом на знакомогоРанее он сидел за убийство беременной женщины (подробности)