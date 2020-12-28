В ночь на понедельник 28 декабря, в сыктывкарском поселке Верхняя Максаковка горела квартира, в результате чего погибла женщина-инвалид 1958 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 0:33 на улице Общественной. В деревянном двухэтажном доме загорелась квартира, расположенная на первом этаже. Через девять минут на место прибыли пожарные. К тому моменту самостоятельно эвакуировали 15 жильцов.Войдя в квартиру, огнеборцы обнаружили погибшую хозяйку. Она была инвалидом второй группы. Пожар удалось потушить в 2:17. Огонь повредил помещения квартиры на площади 34 квадратных метров. На месте происшествия работали 33 человека и 9 единиц техники. По предварительным данным, причиной возгорания послужили недостатки в конструкции и изготовлении электрооборудования.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Сыктывкаре горел завод: спасли работника предприятияЕще шесть человек эвакуировались самостоятельно (подробнее)