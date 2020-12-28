Сотрудники полиции Княжпогостского района спасли мужчину, который развел костер прямо в доме. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.Как рассказали в ведомстве, полицейские вывели на улицу жильцов первого этажа и, взломав замок, проникли в квартиру местного жителя. Тот был без сознания. Полицейские вынесли мужчину на улицу, обтерли его снегом, а также предприняли меры по тушению пожара. К тому моменту на место прибыла скорая и сотрудники МЧС. Пострадавшего передали медикам.Когда потерпевший – мужчина 1964 года рождения – пришел в себя, пояснил: он развел костер в комнате, так как посчитал, что в квартире холодно. В МВД отметили, что полицейских, которые спасли человека, поощрят.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Сыктывкаре горела квартира: погибла женщина-инвалидТрагедия произошла в поселке Верхняя Максаковка (подробнее)