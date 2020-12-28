В Сыктывкаре появилось 9 баннеров с социальной рекламой на коми языке в рамках реализации проекта «Спорт–Ёрт!». Об этом сообщает Миннац Коми.Проект организован с помощью МОД «Коми войтыр» при грантовой поддержке администрации Сыктывкара в рамках конкурса социально–значимых проектов НКО. Билборды со слоганами на коми языке можно увидеть на столичных улицах Морозова, Петрозаводская, Орджоникидзе, Коммунистическая, на Октябрьском проспекте и по Сысольскому шоссе.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Самый известный мамонтёнок запел на коми языкеЛюбимый многими поколениями советский мультфильм перевели пятиклассники Мохченской средней школы (подробнее)