В главном православном храме Коми, Свято-Стефановском кафедральном соборе в Сыктывкаре, служения в честь Нового года и Рождества состоятся по графику и офлайн. Пандемия лишь вносит корректировки в подготовку.В канун Нового года, 31 декабря, в 23:30 начнется божественная литургия, молебен. Рождественское богослужение стартует в 23:50 6 января, а утром этого дня пройдет божественная литургия свт. Василия Великого (Рождественский сочельник). Праздничное богослужение по традиции проведет архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим.Как рассказал \\"Комиинформу\\" протоиерей Андрей Славинский, в непростой период пандемии по COVID-19 собор ни разу не закрывался. Но прихожане приходят в масках, на входе руки обрабатывают антисептиком.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Прилузском районе освятили новый храмОбряд прошел в селе Черныш (подробности)