Только за два дня сотрудники ГИБДД по Коми поймали 32 пьяных водителя, сообщает ведомство. Больше всего нетрезвых водителей выявлено в Сыктывкаре, Ухте и Сосногорске.Массовые проверки проходят чуть не каждые выходные, и чем ближе к Новому году – тем чаще. Но такого «улова» нетрезвых за рулем давно не было. Обычно цифры не выходят за пределы десятка. Причем только часть из них попались в момент массовой проверки. Для остальных не понадобились даже «сети» - они нарывались сами.О некоторых опасных ситуациях сообщают жители. Так, в пятницу вечером в дежурную часть ГИБДД позвонили и рассказали о пьяном водителе в местечке Чит Сыктывкара. Сотрудники полиции незамедлительно выехали на место и задержали водителя.Им оказался несовершеннолетний 2004 года рождения, который управлял автомашиной Хендэ Гетц, не имея прав. От него исходил резкий запах алкоголя изо рта. От прохождения медосвидетельствования он отказался.Позднее в этот же день на Октябрьском проспекте сотрудниками ДПС была остановлена автомашина Киа, водитель которой, гражданин 1997 года рождения, имел признаки опьянения. В ходе проверки документов, при посадке в патрульный автомобиль, данный молодой человек попытался избавиться от свертка с веществом белого цвета. На водителя составлен протокол, автомобиль эвакуирован на спецстоянку.Всего за минувшими выходные инспекторами ДПС города Сыктывкара было выявлено более 350 нарушений правил дорожного движения, в том числе 13 пьяных водителей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Коми полицейские спасли мужчину, который развел костер прямо в доме (подробности)