С 1 января 2021 года прекращает действие мораторий на взимание пеней за просрочку оплаты коммунальных услуг. Он был введен с 6 апреля до 31 декабря в связи с пандемией. Многие в панике: до сих пор нет официального разъяснения от правительства РФ, по каким правилам с 2021 года снова будут начислять неустойку по долгам.Даже депутатам Госдумы, которые уже месяц пишут обращения в различные инстанции, не отвечают. И это молчание можно понять: за 2020 год, по данным Минстроя, долги за услуги ЖКХ есть у 30 процентов российских семей. И они продолжают расти. Если на них с 1 января начнут оптом начислять пени, то бюджеты у многих могут просто рухнуть.Пока официального разъяснения не поступало (а может быть со дня на день – ведь ситуация грозит социальным взрывом), отдельные юристы дают свою трактовку действующего законодательства. Возможно, вам она пригодится.Как отметил порталу Life.ru член Ассоциации юристов России Дмитрий Уваров, пени нельзя будет доначислить за период действия моратория. Если задолженность возникла до 6 апреля 2020 года, то расчёт пеней начнётся уже с 1 января 2021 года. Другое дело, если задолженность образовалась в период моратория. В этом случае пени могут начислять только с 31-го дня просрочки.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕИзменения в законах, которые коснутся каждогоУже на этой неделе (подробности)