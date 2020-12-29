Жители Коми каждый день становятся жертвами хитрых мошенников, которые придумывают все более изощренные схемы выманивания денег. Так, на удочку злоумышленников на этот раз попал житель одного из отдаленных населенных пунктов Корткеросского района, сообщает МВД республики.Мужчине поступил звонок с незнакомого номера. На том конце провода ему сообщили, его денежные средства в опасности, на них совершена атака хакеров. Чтобы их сберечь, «сотрудники безопасности» банка порекомендовали как можно быстрее перевести финансы на резервные счета.У мужчины были сбережения в сумме 45 000 рублей. Он поверил телефонным собеседникам и сразу же выехал в райцентр. Находясь в банкомате, установленном перед зданием финансового учреждения, он связался с «советчиками» и под их диктовку снял деньги. Поскольку для этой операции был установлен лимит, сельчанин смог снять и перевести неизвестным лишь 15 000 рублей.После этого «банкиры» стали звонить и требовать перевести еще 30 000 рублей. Но в тот момент мужчину осенило: так могут действовать мошенники. После, войдя в банк и поговорив с сотрудником, он узнал, что никаких хакерских атак в отношении его карты не зафиксировано.По данному факту возбуждено уголовное дело в соответствии со статьей 159 УК РФ (мошенничество).Ведется расследование.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕУ трех женщин из Коми мошенники украли больше 130 тысяч (подробности)