В некоторых районах Коми вновь объявлен актированный день из-за непогоды.Так, ученики 1-4 классов Воркуты, Усинска и Ухты, а также Княжпоготского района останутся дома из-за сильных морозов.В школу также не пойдут ученики школ Сторожевска и Подъельска Корткеросского района. Там запрет на посещение уроков распространяется на 1-8 классы. Также сообщается, что обучающиеся с 1 по 6 классы первой смены школы села Корткерос освобождены от занятий в связи с погодными условиями.Еще одним районом, где введен актированный день, стал Троицко-Печорский район, здесь в школы не идут учащиеся 1-8 классов.СправкаАктированный день - это день, когда по каким-либо причинам (чаще всего погодным) запрещено проводить работы вне помещения (на улице).ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПрогноз погоды и магнитных бурь до конца года в Коми (подробности)