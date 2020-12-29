Сыктывдинский районный суд обязал районную администрацию обеспечить жителей трех сельских поселений качественной питьевой водой. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.На территории сельских поселения Лэзым, Нювчим и Озел три источника водоснабжения эксплуатируются с нарушениями санитарно-эпидемиологического законодательства. Среди прочих нарушений – негерметичносить оголовков колодцев, а также отсутствие контроля качества воды источников питьевого водоснабжения.Аналогичные нарушения в отношении данных колодцев выявлялись и в 2019 году. В связи с этим должностные лица районной администрации привлекались к административной ответственности. Несмотря на это, мер по фактическому устранению нарушений предпринято не было.Бездействие органов местного самоуправления при обеспечении жителей сельских поселений Лэзым, Нювчим и Озел качественной питьевой водой обусловило обращение прокуратуры в суд. Суд разделил правовую позицию прокуратуры и возложил на районную администрацию обязанность устранить нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.После вступления решения в законную силу прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение, говорится в сообщении.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Воркутинцы жалуются на горячую воду с запахом нефтиПробы направили в Роспотребнадзор (подробнее)