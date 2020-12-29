Глава Коми Владимир Уйба заявил, что реконструкция республиканского стадиона в Сыктывкаре закончится до февраля 2021 года. 31 января истекает договор с подрядчиком, поэтому власти настроены завершить работу в срок.Из-за пандемии при реконструкции возникли провисания по работам, однако к ноябрю специалистам удалось вернуться к оговоренному сроку. В настоящий момент осталось завершить отделку, монтаж зрительской секции и электронных табло, а также залить пробный лед.Это дало властям повод обратиться к Федерации хоккея с мячом насчет сроков проведения чемпионата мира среди мужских команд. Владимир Уйба отметил, что во время обсуждения стоит отдельный вопрос участия болельщиков. Сам глава республики считает присутствие зрителей важной составляющей такого крупного спортивного события.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНиколай Бережной рассказал о подготовке к чемпионату мира по бендиМинистр надеется, что ничто не помешает достойно провести его (подробности)