В понедельник, 28 декабря, в Коми горели два легковых автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.Первый такой случай произошел в 6.05 в Воркуте. У дома №22 по улице Энтузиастов загорелся ВАЗ-2115. Пожарные прибыли через пять минут и за 10 минут потушили огонь. Пламя повредило моторный отсек и два колеса легковушки. На месте происшествия работали пять человек и пожарная автоцистерна. По предварительным данным, причиной пожара стали недостатки в конструкции и изготовлении электрооборудования.Второй случай произошел в 13:51 в Печоре. У дома №54 по Печорскому проспекту загорелся Volkswagen Tiguan. Пожарные прибыли на место через четыре минуты и за семь минут потушили огонь. Площадь возгорания составила пять квадратных метров. На месте происшествия работали семь человек и две пожарные автоцистерны. Причина возгорания такая же, как и у автомобиля в Воркуте. В обоих случаях никто не пострадал.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Сыктывкаре горела квартира: погибла женщина-инвалидТрагедия произошла в поселке Верхняя Максаковка (подробнее)