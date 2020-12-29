На новогодних каникулах в Сыктывкаре изменится режим работы регистрационно-экзаменационного подразделения. Поэтому, если вы собирались на выходных заглянуть по делам в ГАИ, то рассказываем, как будет работать ведомство в эти дни.Так, зарегистрировать авто в подразделении регистрации АМТС по адресу м. Дырнос, д.5 можно будет:- 31 декабря 2020 года – с 08:00 до 16:00; прием документов до 15:30, обед с 13:00 до 14:00.- 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 января 2021 года – выходные дни;- 5 января 2021 года – с 09:00 часов до 15:00 часов, без обеда;Телефон для справок: 28-18-14.Отмечается, что отделение регистрации АМТС РЭО ГИБДД УМВД России по Сыктывкару в Эжвинском районе по адресу улица Мира, д. 1а с 31 декабря 2020 по 8 января 2021 года работать не будет.За правами прийти в отделение по адресу м. Дырнос, д. 5 можно будет прийти:- 31 декабря 2020 года с 09:00 до 17:00 - прием практических экзаменов по вождению, выдача и замена водительских удостоверений, обед с 13:00 до 14:00;- 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 января 2021 года – выходные дни;- 5 января 2021 года с 09:00 до 15:00, без обеда;Телефон для справок: 28-18-19.С 9 января все отделения начнут работать в обычном режиме.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЖителям Коми рассказали о графике работы почтовых отделений на новогодних праздниках (подробности)