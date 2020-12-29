За неделю с 21 декабря по 27 декабря за медпомощью с симптомами ОРВИ в Коми обратилось 7 479 человек. Среди заболевших – 43,2% составляют дети в возрасте до 14 лет, сообщает Роспотребнадзор РК.Ни у кого из заболевших гриппа не зафиксировано. Чтобы избежать распространения ОРВИ частично приостановлен учебный процесс в 12 классах 8 школ и в 13 группах 9 дошкольных учреждений.На 25 декабря от гриппа в Коми привито 495 845 человек, в том числе детей – 127253, что составляет 60,4% от населения региона. В основном это те, кто получил бесплатную вакцину за счет бюджета.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗаболеваемость опасным вирусом в Коми продолжает растиКаждый день болезнь забирает жизни людей (подробности)