Верховный суд Республики Коми оставил в силе приговор в отношении 48-летней жительницы Сосногорска, которая в порыве ревности напала с ножом на своего сожителя.В мае этого года во время алкогольной вечеринки нетрезвая жительница Сосногорска кухонным ножом нанесла им не менее двух серьезных ударов своему сожителю в грудь. А еще исполосовала ему руки.Следователям она объяснила, что заметила, как ее сожитель уединился на балконе с их общей знакомой и держит её за руку. Ревнивая женщина, недолго думая, схватилась за нож. В свою очередь потерпевший пояснил, что взял руку знакомой, чтобы погадать, однако сожительнице это объяснить не успел.В суде женщина отказалась от дачи показаний и не согласилась с назначенным судом наказанием в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Она обжаловала приговор в апелляционном порядке, но Верховный суд Республики Коми оставил приговор без изменения.Приговор вступил в законную силу, сообщает прокуратура Коми.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Коми все чаще волки бесстрашно выходят из лесаОказалось, что в этом есть вина людей (подробности)