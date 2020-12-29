С 1 января 2021 года в России устанавливается повышенная ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для части граждан, сообщают на сайте Госдумы РФ.Напомним, на данный момент НДФЛ един для все и составляет 13 процентов с дохода. С 2021 года для тех, кто получает в год свыше 5 миллионов рублей, устанавливается ставка 15%.Как пояснял председатель ГД Вячеслав Володин, если человек продал квартиру или машину, получил крупную выплату по страховке, его доход может превысить порог в 5 млн руб., однако это будет разовое превышение и облагать его повышенным налогом неправильно. Поэтому в данном случае будет сохранена ставка в 13%.Он также подчеркнул, что полученные от такого повышения средства будут адресно направляться на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПени за ЖКХ с 1 января 2021: что нужно знать должникам в Коми (подробности)