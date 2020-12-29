Новый арт-объект уже сегодня, 29 декабря, вечером собираются открыть в Сыктывкаре – световой фонтан.На площади перед Театром оперы и балета рабочие уже устанавливают новую новогоднюю конструкцию - фонтан иллюминаций. Это семиметровая металлическая композиция в виде струящейся воды, имитирующей фонтан.Напомним, на Стефановской площади в Сыктывкаре в этом году появились новые объекты: это символы городов республики и «Северное сияние». А сам ледовый городок украшен с учетом предстоящих в 2021 году столетия Республики Коми и Чемпионата мира по хоккею с мячом.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНовогодняя елка в Сыктывкаре вошла в топ-5 самых высоких в России (подробности)