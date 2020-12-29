Следком по Коми завершил расследование уголовного дела в отношении 69-летней жительницы Ухты, обвиняемых в покушении на мошенничество в крупном размере. Наказаны будут и те, кого она пыталась обмануть. Ведь они пытались дать через пенсионерку взятку.В ноябре 2019 года 49-летняя обвиняемая и ее 22-летний сын пытались помочь своей знакомой, уголовное дело в отношении сына которой рассматривалось в Ухтинском городском суде. Они обратились к пенсионерке, которая сообщила им, что она бывшая судья и имеет много знакомых в силовых структурах. Попросили приискать человека, которому можно дать взятку, чтобы смягчить наказание сыну своей знакомой.69-летняя фигурантка, которая никогда не была судьей и вообще не имела никакого влияния на силовиков, пообещала решить вопрос за 400 тысяч рублей (в последующем сумма была увеличена до 600 тысяч рублей).Посредники передали условия своей знакомой, и та согласилась. В результате 200 тысяч рублей были переданы через посредников 69-летней обвиняемой, которая и не собиралась их никому передавать.Когда стало понятно, что помощи никто не дождется, женщина, передавшая деньги в качестве взятки, обратилась с заявлением в правоохранительные органы. В связи с чем в отношении нее отказано в возбуждении уголовного дела ввиду деятельного раскаяния.В ходе расследования 69-летняя фигурантка частично признала вину по предъявленному обвинению, 49-летняя и 22-летний обвиняемые вину признали и активно способствовали раскрытию и расследованию преступления.Дело передано в суд, сообщает Следком по Коми.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕС 1 января в Коми вводят налог на богатыхКто таковым считается (подробности)