Администрация Сыктывкара рассказала, какие лыжные трассы уже готовы принять любителей зимнего активного отдыха.Основная трасса расположена в районе базы «Спортивная» по улице Лесопарковой. Здесь подготовлены прогулочные трассы протяженностью 3, 5, 10, 15 км., спортивная лыжная трасса протяженностью 5 км. и освещенная трасса длиной 2,5 км. (режим работы с 14.30 до 22.00).В микрорайоне Орбита открыта трехкилометровая трасса в районе малой объездной автомобильной дороги. Еще одна прогулочная трасса протяженностью 5 км. расположена в районе местечка Нижний Чов.На эжвинской лыжной базе «Веждино» подготовлена прогулочная лыжная трасса длиной 10 км, а также освещенная спортивная трасса в 5 км. (режим работы с 15.00 до 19.00).Освещенные лыжные трассы обустроены также в пригородных поселках В. Максаковке и Краснозатонском. Протяженность трасс составляет 1,5 км. (режим работы с 15.00 до 21.00).Седьмая трасса длиной 5 км. расположена между поселками В. Максаковка и Краснозатонский в районе «Черного озера».По информации управления физической культуры и спорта администрации города, на сегодня подготовить трассы не удается в местечке Красная гора в связи с погодными условиями.Напомним, что заниматься спортом и физической культурой не следует заниматься при плохом самочувствии, одеваться необходимо в соответствии с погодными условиями. При себе желательно иметь средство связи, и, в случае недомогания, травмы или потери ориентировки звонить в службу спасения «112».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗимой в Сыктывкаре будет работать 17 бесплатных катков (подробности)