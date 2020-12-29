В суд передано дело 18-летнего жителя Воркуты, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц.Вечером 30 сентября 2020 года в районе дома по улице Катаева поселка Воргашор юноша за рулем Volkswagen Polo на скорости 100 км/ч врезался в группу подростков. Они шли по проезжей части дороги.От полученных травм на месте скончалась 16-летняя девушка. На следующий день в больнице умерла 15-летняя школьница.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Коми все чаще волки бесстрашно выходят из лесаОказалось, что в этом есть вина людей (подробности)