Четыре новые автомобильные ледовые переправы открылись в Княжпоготском районе Коми, сообщает местная администрация. Для этих целей было направлено более 160 тысяч рублей из регионального бюджета.Так, переправа грузоподъемностью 5 тонн открылась через реку Вымь у пст. Ветью грузоподъемностью 5 тонн. Для ее обустройства направлено 85 318 рублей, сообщает «Комиинформ».Еще одна переправа начала функционировать через р. Вымь у с. Серёгово грузоподъемностью 5 тонн. На ее обустройство было потрачено 76 666 рубблей.Также сообщается, что начали свою работу региональная переправа через р. Вымь в городе Емва (5 тонн) и ледовая переправа через р. Вымь у с. Туръя (грузоподъемность уточнится позже).ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Коми открыли еще две ледовые переправы для автомобилей (подробности)