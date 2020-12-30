В Коми осудят двух женщин и молодого парня за мошенничество в крупном размере, а также покушение на посредничество во взяточничестве. Как сообщили в региональной прокуратуре, на скамье подсудимых оказались 69-летняя местная жительница, ее 49-летняя знакомая и ее 22-летний сын.По версии следствия, 49-летняя ухтинка и ее сын, желая помочь своей знакомой в смягчении ответственности её сыну, в отношении которого Ухтинским горсудом рассматривалось уголовное дело, обратились за помощью к 69-летней женщине, выдававшей себя за судью Верховного суда Республики Коми.Пенсионерка, не обладавшая никакими полномочиями по решению указанных вопросов и не имевшая возможности способствовать смягчению наказания, ввела в заблуждение обратившихся к ней. Она заявила о наличии личных связей в прокуратуре и суде и пообещала решить вопрос об условном осуждении сына их знакомой за 600 тыс. рублей.Ухтинка с сыном выступили в качестве посредников в даче взятки неизвестным им лицам, от лица которых якобы выступала лжесудья. От матери подсудимого они передали пенсионерке 200 тыс. рублей. Оставшуюся сумму потерпевшая передать отказалась, заподозрив обман.Примечательно, что пенсионерка еще 20 лет назад была осуждена за 9 эпизодов аналогичного мошенничества. Она выдавала себя то за сотрудника милиции, то за заместителя прокурора, заявляя о наличии широких связей в администрации, милиции, прокуратуре и суде. Тогда суд приговорил её к 4 годам лишения свободы.Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Ухтинский городской суд.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕУ трех женщин из Коми мошенники украли больше 130 тысяч (подробности)