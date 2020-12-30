Приостановление деятельности лаборатории COVID-19 никак не повлияет на охват тестированием жителей Коми. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава.Как сообщалось ранее, в Коми временно закрыли лабораторию, проводящую анализы на коронавирус. Решение о приостановке деятельность вынес суд после обращения Роспотребнадзора.Орган выявил в работе лаборатории грубейшие нарушения биологической безопасности. Отмечается, что республиканская ковид-лаборатория не единственная, кто попал в «черный список». По данным глава Роспотребнадзоры Анны Поповой за последние 14 дней проверили 435 лабораторий, нарушения выявили в 88 из них.В Минздраве Коми отметили, что Роспотребнадзор приостановил деятельность лаборатории по исследованию на COVID-19 на базе ГБУЗ РК «Центр СПИД» еще в начале декабря. При этом остальные пять лабораторий продолжили работать в обычном режиме.– На охват тестированием в Республике Коми решение о приостановлении работы одной лаборатории никак не повлияло, – сообщили в Минздраве агентству «Комиинформ».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Коронавирус в Коми 30 декабря 2020: за долгое время не зарегистрирована ни одна смерть от COVID-19Новые данные раскрыл федеральный штаб (подробнее)