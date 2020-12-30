Суд возложил на ОАО «РЖД» обязанности обеспечить проведение капитального ремонта на участках железнодорожных путей.Сыктывкарским городским судом Республики Коми рассмотрено гражданское дело по заявлению Сыктывкарского транспортного прокурора о признании незаконным бездействия открытого акционерного общества «Российские железные дороги» по исполнению требований законодательства с возложением на ответчика обязанности обеспечить проведение капитального ремонта на участках железнодорожных путей общего пользования общей протяженностью более 80 км.В Микуньской дистанции инфраструктуры – СП Северной дирекции инфраструктуры – СП Центральной дирекции инфраструктуры филиала ОАО «РЖД» не проведен капитальный ремонт железнодорожных путей общего пользования общей протяженностью более 80 км при установленной законодательством периодичности проведения капительного ремонта для железнодорожных путей данной категории (на деревянных шпалах) один раз в 18 лет.Сторона ответчика, признавая отсутствие работ по проведению капительного ремонта на спорных участках железной дороги, с иском не согласилась, указав, что ОАО «РЖД» постоянно осуществляет текущее содержание железнодорожных путей. Кроме того, по спорным участкам путей не был достигнут предельный наработанный тоннаж.Суд с доводами ответчика не согласился, указав, что эксплуатация железнодорожных путей общего пользования с просроченным капитальным ремонтом, то есть в состоянии, не отвечающем требованиям безопасности движения на железнодорожном транспорте, создает опасность возникновения транспортных и экологических происшествий, подвергает опасности жизнь и здоровье неопределенного круга лиц. Согласно выводам суда текущие ремонтные работы на железнодорожных путях не могут быть признаны надлежащей заменой капитального ремонта железнодорожного полотна.Удовлетворив требования прокурора, суд возложил на ответчика обязанность обеспечить проведение капитального ремонта железнодорожных путей 1, 2, 3, 4 класса общего пользования с использованием новых материалов и старогодных материалов общей протяженностью более 80 км. в течение 15 месяцев.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Сыктывкаре поставили точку в деле начальника Сосногорского центра РЖДМужчина брал огромные взятки и подвергал опасности людей (подробности)