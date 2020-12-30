В -38 градусов интинские спасатели эвакуировали с реки замерзшего рыбака. Инцидент произошел на устье реки Чёрная в 25 километрах от города.За помощью обратилась женщина. Она рассказала, что ее супруг 1959 года рождения 21 декабря отправился на снегоходе на рыбалку. В последний раз на связь он выходил в пятницу, 25 декабря. Мужчина сообщил, что из-за мороза не заводится буран. После этого звонка о нем не было известий. Интинка забеспокоилась и попросила спасателей организовать поисково-спасательные работы на реке.Во вторник, 29 декабря, в 11.00 двое спасателей выехали на снегоходах на устье реки Черная. Некоторое время спасгруппа искала место рыбалки и рыбацкую избу. Определившись на местности, они доехали до избы, где нашли замерзающего рыбака. На улице было -38 градусов, у мужчины - сильное обморожение ноги, на которую он хромал и практически не чувствовал конечность.Спасатели эвакуировали пострадавшего с реки к себе на базу в Инту. От медпомощи рыбак отказался, заверив, что в случае ухудшения самостоятельно обратится к врачу. Как передает «Комиинформ», поисково-спасательные работы заняли порядка двух с половиной часов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Коми полицейские спасли мужчину, который развел костер прямо в домеПравоохранителей собираются поощрить (подробнее)