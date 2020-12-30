В Ижемском районе был выявлен факт незаконной вырубки ели, сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. Новогодний символ года срубил местный житель, который нанес лесничеству ущерб почти в 4 тысячи рублей. Он его должен возместить. К тому же, на него наложили штраф.Напомним, под вырубки новогодних елей отводятся участки, на которых хвойный молодняк всё равно придется срубить. Это противопожарные разрывы, участки под линиями электропередач, участки вдоль нефте- и газопроводов, вдоль автодорог и в местах, которые подлежат очистке. То есть там, где у ёлки нет возможности вырасти в большое дерево.Стоимость новогодних елок также символическая – от 39 до 194 рублей. Штраф за незаконную рубку для физических лиц достигает 4 тысяч рублей, для должностных — 40 тысяч, для юридических — 300 тысяч рублей. Ущерб за незаконно срубленное дерево высотой до метра составляет 3869 рублей, за дерево до двух метров 5804 рублей, в 7738 рублей обойдётся ель высотой до трёх метров, ущерб за дерево до четырех метров составит 9673 рублей, выше четырех метров - 19346 рублей.При этом ущерб увеличивается в два раза, если незаконная заготовка елей или других хвойных пород совершена в защитных лесах, в три раза, – если рубка производилась на особо защитных участках защитных лесов, в пять раз – на особо охраняемых природных территориях.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСколько леса сгубили за полгода в Коми незаконными вырубками (подробности)