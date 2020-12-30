В четверг, 31 декабря, в Коми 30 осужденных выйдут на свободу в связи с истечением срока отбывания наказания. Об этом сообщили в пресс-службе управления республиканского управления ФСИН.Больше всего человек освободится из ИК-1 (микрорайон Верхний Чов, Сыктывкар) – семь человек, из СИЗО-2 (поселок Лыаёль, Сосногорск,) – четыре человека, из ИК-31 (Микунь) – четверо человека (из них 3 женщины и один мужчина).При освобождении осужденному выдаются принадлежащие ему вещи и ценности, средства, хранящиеся на его лицевом счете, личные документы и ценные бумаги, а также документы об освобождении осужденного от наказания и документы о его трудовой деятельности. При отсутствии необходимой одежды или средств на ее приобретение осужденные обеспечиваются одеждой за счет средств федерального бюджета.Кроме того, осужденные обеспечиваются проездными документами до места жительства. Им может быть выдано единовременное денежное пособие в размере 850 рублей, а также продукты питания по минимальным нормам, либо деньги, в сумме, исчисляемой от средней стоимости минимальной нормы питания осужденных.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Осуждённый из Ухты подал в суд на колонию за несвоевременно доставленную периодику (подробнее)