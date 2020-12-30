Воспитанница Гимназии искусств при Главе Республики Коми Рената Попова и учащаяся Детской художественной школы Воркуты Настасья Нифантова вошли в число лауреатов премии Правительства талантливой молодежи региона в номинации «Художественное творчество».За время учебы обе художницы успели стать победителями и призерами многих республиканских, всероссийских и международных конкурсов. В этом году Рената Попова заняла III место в Общероссийском конкурсе «Молодые дарования России» в номинации «Живопись, акварельная живопись», а осенью стала участником профильной образовательной программы по направлению «Искусство», профиль «Дизайн» в Образовательном центре «Сириус» в Сочи. Также 17-летняя художница успела открыть свою первую персональную выставку «Сквозь призму моего творчества».17-летняя Настасья Нифантова ранее успела показать свой талант на различных художественных конкурсах и фестивалях. В портфолио воркутинской художницы множество наград, в числе которых: серебряная медаль XXVIII Международного фестиваля детского творчества «Подводные фантазии», приз Pentel Award 47 Международной детской художественной выставки в Японии, серебряная медаль 17 молодежных Дельфийских игр России во Владивостоке.«Настасья относится к талантливым ученицам школы, она достаточно активный, творческий и целеустремленный человек. Пришла в школу маленькой девочкой 5 лет, окончила полный курс и перешла в класс профессиональной ориентации. Если перед ней стоит какая-либо творческая задача, она всегда решит ее, как бы ни было трудно», — рассказал о своей воспитаннице директор и преподаватель Детской художественной школы Воркуты Сергей Гагаузов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Особенная» художница из Сыктывкара Анастасия Лабецкая покоряет звёзд и делится добромДевушка с ДЦП доказывает: чтобы быть лучше, надо просто быть собой (подробности)