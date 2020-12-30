В столице Коми произошла авария с участием двух легковушек. По сообщениям ГИБДД, на перекрестке улиц Свободы и Ленина 68-летний водитель за рулем «Лады Калины» влетел в «KIA Sportage». Как рассказали в ведомстве, в ДТП виноват пенсионер, который не уступил дорогу иномарке.В аварии пострадал 38-летний водитель иномарки у него черепно-мозговая травма.Водитель «Калины» ранее не привлекался за нарушения правил движения, его стаж за рулем 39 лет.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЖуткое ДТП произошло в Коми: пострадала беременная женщина (подробности)