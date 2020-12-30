Синоптики регионального метеоцентра опубликовали прогноз погоды на 31 декабря в Коми. По их данным, в республике ожидается морозная ночь: столбик термометра упадет до -40 градусов.- Температура ночью -35...-40, днем -27...-32, местами ночью -25...-30, днем -20...-25, на юго-западе ночью -17...-22, днем -12...-17°С, - рассказали они.В этот день прогнозируется переменная облачность и небольшой снег. В столице Коми тоже ожидаются осадки. Температура воздуха же в Сыктывкаре будет значительно выше, чем в других районах республики. Столбик термометра ночью покажет -19...-21 градус, а днем - 15...-17°С.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕИзвестно, как будет работать автовокзал в Сыктывкаре во время новогодних праздников (подробности)