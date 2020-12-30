В Сыктывкаре изменен график движения автобусов по некоторым маршрутам в новогоднюю ночь. Речь идет об общественном транспорте по маршрутам №№ 4, 5, 6, 7, 17, 20, 23, 24, 25, 28, 44. По информации Товарищества ИП, автобусы по указанным маршрутам будут курсировать 31 декабря 2020 года и далее в новогоднюю ночь не по расписанию будничного дня, а по расписанию выходного дня.Напомним, по обычному графику будут работать в столице Коми лишь три маршрута - №15, 30 и 38.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Сыктывкаре рассказали, как будет работать транспорт в новогоднюю ночь 2020-2021Публикуем полный список изменений маршрутов (подробности)