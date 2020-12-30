В Ухте нашли место под открытие приюта для бездомных собак. Об этом сообщил глава администрации Магомед Османов.Вопрос с отловом и содержанием бесхозных собак тревожит не только муниципалитет, но и Минсельхоз РК, который в срочном порядке после трагедии в Ухте разработал проект постановления. Его задача максимально упростить проблему с бездомными собаками в регионе.Османов напомнил, что в свое время республика передала городу полномочия по отлову, транспортировке и содержанию бездомных животных, и каждый муниципалитет «как-то умудрялся всё сделать по-своему».По мнению градоначальника, если бы в республике была выстроена единая система - с чего начинать и какие предпринимать дальнейшие действия относительно отлова, - было бы проще.– Вот вам полномочия, вот вам деньги, стройте приюты. Но ведь нам никакого направления не дали. Никто не сказал, как работать, – отметил Османов.Тем не менее, по словам руководителя администрации, Ухта будет делать так, как считает нужным.– Мы будем отлавливать, привозить в приют, который откроем, а дальше работать будут уже ветеринары. Если они посчитают, что собаку нужно вернуть на улицу, то ее будут стерилизовать и выпускать. Если особь агрессивная и представляет опасность для людей, то будут принимать решение, что с ней делать дальше. Мы пойдем по этому пути, другого я не вижу. В любом случае из города изымать собак надо, – цитирует Османова «Комиинформ».Он также заметил, что согласно проекту Минсельхоза, предлагается строить приюты в городах и районах, но на это требуются сотни миллионов рублей. При этом, кто дальше будет 10-15 лет содержать в них собак - вопрос непонятный.В завершение мэр добавил, что в Ухте нашли место, где разместится приют на 50 вольеров для безнадзорных собак. Это здание ангара, расположенного на полигоне ТБО.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:На борьбу с бездомными собаками в Коми потратили всего треть от планаНе могут работать по правилам, поэтому решили их упростить (подробнее)